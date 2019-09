Le immagini straordinarie di Villa Romana a Positano

Positano, 12 set. (askanews) - La recente scoperta di una villa antica romana a Positano aggiunge qualcosa di importante alla cartolina, già bella della città della Danza. Ce lo racconta Michele De Lucia, Sindaco di Positano che illustra questa recente e incredibile scoperta.

"Ci troviamo nella Villa Romana di Positano venuta fuori da un anno. Oggi facciamo il primo anno di questo splendore: come potete notare dei colori bellissimi, era la villa di un patrizio romano, questo significa che già 2000 anni fa la nostra splendida città, Positano, faceva turismo e lo faceva di qualità. Ovviamente oltre alla bellezza di questo posto, questa villa era di un patrizio molto danaroso e si capisce dalla consistenza degli affreschi e dai colori, a quei tempi molto costosi. Questo spinge a notare due cose: Positano da sempre era molto ospitale ed era legata alla cultura, in tante sfaccettature. Sicuramente la danza è prevalente. Positano ha avuto tanti ballerini, soprattutto di scuola russa, da Massine a Nureyev, ma anche tanti altri che hanno visitato l'isola Li Galli. Quindi siamo stracontenti di mettere in correlazione il nostro premio Positano, che ha raggiunto i 47 anni di età, con questa scoperta straordinaria che aggiunge qualcosa di importante alla nostra cartolina già bella di Positano".