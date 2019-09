Brexit, la Camera dei Lord approva la legge contro il no-deal

Roma, 6 set. (askanews) - Continua l'Odissea Brexit per la Gran Bretagna. La Camera dei Lord ha approvato il disegno di legge, firmato dal deputato laburista Hilary Benn, che impedisce che la Gran Bretagana esca dall'Unione Europea il 31 ottobre in mancanza di un accordo. Il testo è passato senza emendamenti, non serve, dunque, una nuova lettura da parte dei Comuni.

Nel dettaglio, vengono fissate due nuove date chiave. Il 19 ottobre e il 31 gennaio 2020. La prima, all'indomani del vertice Ue di Bruxelles, entro cui il premier dovrà presentare al Parlamento un nuovo accordo di divorzio o in alternativa avere dai deputati il via libera a una Brexit no-deal. O ancora, dovrà chiedere alle Ue un rinvio della Brexit fino al 31 gennaio 2020, che diventerà la nuova data della Brexit, in caso di concessione.

Il testo afferma inoltre che se tra il 19 ottobre e il 31 gennaio le parti si accorderanno, la Brexit potrà avvenire prima. Tuttavia non si dice nulla su quel che potrebbe accadere nell'eventualità in cui non ci sia accordo entro il 31 gennaio 2020. Ora, per l'entrata in vigore, manca solo l'assenso della regina, atteso il 9 settembre. Il premier Boris Johnson, che con l'approvazione del testo ai Comuni è stato messo in minoranza dai ribelli del suo partito, aveva già detto di preferire "morire in un fosso" piuttosto che chiedere un nuovo rinvio della Brexit.