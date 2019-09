Franceschini: ora questo governo può dare risposte agli italiani

Roma, 5 set. (askanews) - "Ho accettato la posta del segretario del Pd Nicola Zingaretti di guidare la delegazione dei ministri del Pd e lo ringrazio per questo e per il lavoro fatto con pazienza e generosità per portare fin qui questa operazione che sembrava impossibile un mese fa, ma ora può dare risposte finalmente alle tante aspettative e ai problemi degli italiani".

Così il neoministro per i Beni culturali Dario Franceschini uscendo dal Quirinale dopo il giuramento.