Ivanka Trump in Colombia lancia un'accademia per imprenditrici

Roma, 4 set. (askanews) - Ivanka Trump, in viaggio in Sudamerica, ha lanciato a Bogota, in Colombia, un'accademia per le donne imprenditrici locali.

La figlia del presidente Usa Donald Trump e sua consigliera, sfoggiando un nuovo taglio di capelli, ha presentato il progetto insieme a Martha Lucìa Ramìrez, vicepresidente del Paese, durante un evento all'ambasciata Usa a Bogota. "Questa mattina sono onorata di essere qui a Bogota per il lancio ufficiale della WGDP Academy per donne imprenditrici" ha detto. "Noi vogliamo un futuro in cui le donne abbiano le stesse opportunità degli uomini, un futuro in cui le imprese guidate da donne contribuiscano in modo sempre maggiore alla pace e alla prosperità della Colombia", sottolineando come le donne svolgono un ruolo sempre più fondamentale nello sviluppo del Paese e nella transizione verso la pace.

L'accademia punta a formare imprenditrici, vuole dare alle donne le competenze necessarie per avviare imprese autosostenibili e aiutarle a ottenere capitali. Inizierà la sua attività con 40 donne. Un'iniziativa che rientra nel programma Women's Global Prosperity and Development della Casa Bianca che mira a raggiungere 50 milioni di donne nel mondo entro il 2025. Dopo la Colombia Ivanka proseguirà il suo viaggio in Paraguay e Argentina.