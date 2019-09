Governo, Marcucci (Pd): Rousseau? "Rispetto meccanismi di tutti"

Roma, 2 set. (askanews) - Il Partito Democratico rispetta "i meccanismi di tutti, quindi anche quelli dei 5 Stelle". A spiegarlo, a chi gli chiede se ci sia timore nel Partito Democratico per la messa ai voti di un eventuale accordo di governo sulla piattaforma Rousseau è il presidente dei senatori del Pd, Andrea Marcucci, arrivando alla riunione della cabina di regia dei democratici al Nazareno.

Molto probabilmente in giornata ci sarà un nuovo incontro fra Pd e M5S per cercare di sbrogliare la matassa di un esecutivo giallorosso, come ha confermato lo stesso Marcucci a chi gli chiedeva se ci sarà una nuova riunione.