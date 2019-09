Governo, Del Rio (Pd): deve pensare a investimenti e lavoro

Milano, 2 set. (askanews) - "Il governo deve pensare a fare investimenti e al lavoro. E anche a modificare le regole del patto di stabilità in Europa: abbiamo ottenuto flessibilità ma adesso dobbiamo modificare le regole per tutti, non solo l'Italia, perché c'è una recessione pericolosa in corso. Stiamo lavorando su argomenti molto seri". Lo ha detto Graziano Del Rio, all'ingresso al Nazareno dove è in programma la cabina di regia del partito per un punto sulle trattative con M5s sul nuovo governo.