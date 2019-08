La Florida si prepara all'uragano Dorian, iniziate le evacuazioni

Roma, 31 ago. (askanews) - L'uragano Dorian che minaccia la Florida si è ulteriormente rafforzato diventando di categoria 4 su una scala di cinque, con venti di quasi 215 km/h. Lo ha annunciato il National Hurricane Center americano.

L'uragano si trova a oltre 925 chilometri ad Est della città di West Palm Beach, in Florida e 645 chilometri a Est delle Bahamas, dove sono stati emessi ordini di sgombero. Il National Hurricane Center ha messo sotto osservazione l'uragano alle Bahamas Nord-occidentali affermando che Dorian potrebbe colpire l'arcipelago il primo settembre. In Florida dovrebbe arrivare il 3 settembre. "Coloro che non vogliono evacuare sono in grave pericolo", ha avvertito il suo primo ministro Hubert Minnis. "Ti prego: non essere sciocco e non cercare di sfidare l'uragano", ha detto, aggiungendo che il disastro "potrebbe mettere a rischio la vita".

Donald Trump ha annullato il suo viaggio in Polonia per assicurarsi di persona che "tutti i mezzi dello Stato federale sono concentrati sulla tempesta". In Florida, alcuni hanno iniziato a evacuare e a trasferirsi in aree ritenute più sicure, ma la maggior parte sono ancora in attesa nella speranza che Dorian cambi rotta.