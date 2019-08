Mare Jonio: bimbi e donne a terra, a bordo altri 34: manca acqua

Roma, 30 ago. (askanews) - Queste le immagini delle donne e dei bambini fatti sbarcare a Lampedusa dopo l'autorizzazione del Viminale concessa alla Mare Jonio, di Mediterranea Saving Humans, che si trova al largo delle coste di Lampedusa. "A terra", è il titolo del post che accompagna le immagini girate sul molo e trasmesse per la prima volta da Rainews24.

Restano a bordo ancora 34 persone, tra cui donne sole, uomini in condizioni precarie a seguito di maltrattamenti e torture, e

in stato di stress post traumatico. Il personale di bordo della nave Mare Jonio ha inviato alle autorità una nuova richiesta urgente di entrata in porto della nave, a causa del rischio di emergenza igienico-sanitaria. In particolare, a destare allarme è la mancanza di acqua destinata a uso igienico e alle altre necessità di bordo, mancanza che si protrae da ormai 40 ore.