Virginia Raffaele in Marina Abramovic, con serpenti in testa

Roma, 30 ago. (askanews) - Un'immagine inedita quella postata da Virginia Raffaele che sui social ha mostrato per la prima volta un video di backstage di un precedente spettacolo teatrale nel quale interpretava, tra le altre, i panni dell'artista Marina Abramovic. Con in testa due serpenti che le strisciano tra i capelli e sul volto, la showgirl riesce ancora una volta sorprendentemente, a restare impassibile adattando la dichiarazione "Performance" al sibilo dei rettili. L'attrice romana sarà al cinema con il cartone animato della Eagle Pictures "La Famiglia Addams" in cui doppia la voce della protagonista Morticia e sta preparando il suo nuovo spettacolo teatrale dal titolo "Samusà" in tour in tutta Italia a partire da febbraio 2020.