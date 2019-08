Thailandia, pubblicate rare foto della nuova consorte del re

Roma, 27 ago. (askanews) - Il Palazzo reale thailandese ha diffuso rare fotografie e una biografia della nuova consorte del re, la 34enne Sineenat Wongvajirapakdi. Non appena si è diffusa la notizia della pubblicazione, il sito con le immagini è andato in tilt per il traffico. Sineenat viene mostrata mentre pilota un aereo, mentre sale su un velivolo da guerra, spara, ma anche in divisa da guardia reale.

Il re 67enne Maha Vajiralongkorn le ha conferito il titolo di consorte a luglio. Si tratta di un titolo che solitamente è dato alla sposa o alla compagna del monarca. A maggio il re aveva sposato la regina Suthida, che è la sua terza moglie. Seneenat è la prima donna a detenere la posizione di consorte reale da un secolo.

Il re ha anche "ordinato di creare una biografia reale" per lei, che tra l'altro è una provetta pilota, infermiera e guardia del corpo. La regina 41enne, dal canto suo, è un'ex assistente di volo e la vicecapo delle guardie reali.