Scarlett Johansson l'attrice più pagata. La Vedova Nera a Venezia

Roma, (askanews) - Il soffitto di cristallo ad Hollywood non è stato ancora rotto ma Scarlett Johansson potrebbe essere la prima a mandarlo in frantumi. L'attrice 34enne ha infatti guadagnato tra luglio 2018 e giugno di quest'anno 56 milioni di dollari ed è l'attrice più pagata secondo Forbes. Siamo ancora lontani dagli 89 milioni di dollari incassati quest'anno dal collega Dwayne Johnson, l'interprete di "Fast & Furious" in cima alla classifica maschile, ma la biondissima Scarlett ha ancora un asso nella manica: a maggio del prossimo anno uscirà "Black widow", prequel della storia dell'eroina di "Avengers" da lei interpretata. E c'è da scommettere che le sue "quotazioni" saliranno ancora.

La star newyorchese che esordì a 10 anni con "Genitori cercasi", ha conquistato tutti nel 2003 con "Lost in translation" di Sofia Coppola, ha "sedotto" Woody Allen, che l'ha voluta in tre film, "Match point", "Scoop" e "Vicky, Cristina, Barcelona", da quando è entrata nel pool degli Avengers con "Iron Man 2" è diventata la supereroina per eccellenza.

Due matrimoni alle spalle e un terzo annunciato con il conduttore di "Saturday Night Live" Colin Jost, una figlia di 5 anni, Rose Dorothy, la Johansson lavora senza sosta, riuscendo ad alternare blockbuster e film d'autore. Ora è attesa alla Mostra di Venezia per la presentazione di "Marriage story", il nuovo film di Noah Baumbach in cui lei e Adam Driver interpretano una coppia che si separa ma che ha la capacità di far restare unita la propria famiglia. C'è da scommettere che anche questa volta Scarlett incanterà tutti sullo schermo e sul red carpet.