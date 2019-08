Elisa risponde con un video alle fiamme della Foresta Amazzonica

Roma, 23 ago. (askanews) - La risposta di Elisa Toffoli a "queste immagini disastrose che spaccano il cuore della Foresta Amazzonica in fiamme" è un video di un "jungle farmer", un agricoltore della giungla costaricano, che ha realizzato il sogno di un'azienda sostenibile, secondo i pricipi della "Agroforestry", agricoltura che incorpora la coltivazione di alberi.

La cantante lo pubblica su Instagram, spiegando perché ha deciso di farlo. "Per non essere sempre dalla parte della tristezza e delle cattive notizie, mi piacerebbe combattere queste brutalità, questi atti che sono vandalici, guidati sempre dal denaro e questioni di politica e mai dal buon senso. Vorrei iniziare a combatterli anche diffondendo notizie positive, facendo pubblicità a persone con buone idee e che hanno in mano delle soluzioni, come ad esempio il video che vi propongo dopo questo. Un agricoltore che ha trovato un'altra soluzione oper cercare di coltivare senza abbattere gli alberi, mi piacerebbe dare più spazio a chi vuole far parte della soluzione, perché esistono le soluzioni e vorrei essere più attiva nel cercare di aiutare a divulgare queste che sono buone idee, sensate, coraggiose e giuste e che servono a tutti".