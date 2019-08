Salvini: La Lega è pronta con una manovra da 50 miliardi

Roma, 21 ago. (askanews) - "Mentre altri stanno ragionando di poltrone e giochi di Palazzo noi abbiamo definito la manovra economica che se si volta la Lega è in grado di offrire, fondata su taglio di tasse e investimenti per 50 mld. Una manovra ambiziosa, coraggiosa, fondata sullo sviluppo e sulla crescita". Lo ha detto Matteo Salvini, parlando con i giornalisti in piazza Montecitorio al termine dell'assemblea dei parlamentari leghisti.

"Lasciamo agli altri i discorsi sulle poltrone e speriamo che si voti, qualunque governo nasca è un governo contro la Lega e contro il futuro. Noi i governi li facciamo per". Lo ha detto Matteo Salvini parlando con i giornalisti in piazza Montecitorio. Il video ripreso dalla pagina Facebook di Matteo Salvini.