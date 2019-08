Conte: "Matteo non hai cultura delle regole", elenco infrazioni

Roma, 20 ago. (askanews) -"Se tu avessi mostrato cultura delle regole, l'intera azione di governo ne avrebbe tratto giovamento. Ci sono stati molti episodi che ti ho fatto osservare privamaente e anche pubblicamente". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha iniziato una filippica a detrimento del ministro dell'Interno Matteo Salvini, con un lungo elenco delle occasioni in cui il leader della Lega ha danneggiato l'azione di governo. Una scena paradossale in cui il premier ha parlato a lungo proprio a fianco del vicepremier leghista.

"In coincidenza dei più importanti Consigli Ue a cui ho preso parte non sei riuscito a contenere la foga comunicativa e hai reso pubbliche dichiarazioni al di fuori dell'ordine del giorno creando una sorta di controcanto politico che ha rischiato di creare confusione, non ha portato beneficio alla tua immagine né l'autorevolezza del nostro paese. In molteplici occasioni hai invaso il campo di competenze degli altri ministri, creando sovrapposizioni e interferenze" ha detto Conte.

"La cultura delle regole e il rispetto delle istituzioni non si improvvisano ma sono qualità fondamentali per un ministro dell'Interno e per un presidente del Consiglio".