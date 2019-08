Briatore (con la ex Gregoraci) scatenato a Capri canta l'Inno

Roma, 20 ago. (askanews) - Flavio Briatore scatenato nelle notti capresi, canta l'Inno di Mameli con una bandiera tricolore sulle spalle. In vacanza a Capri con l'ex moglie Elisabetta Gregoraci - che ha quasi il sapore di un ritorno di fiamma tra i due - con il figlio Nathan Falco e con un gruppo di amici, Briatore si lascia trascinare dai ritmi della taverna "Anema e Core" e all'improvviso dà vita a un fuoriprogramma intonando l'inno nazionale tra gli applausi dei presenti. Da qualche giorno Flavio Briatore è al centro delle cronache politiche per una sua possibile discesa in campo alla guida del Movimento del Fare.