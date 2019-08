Matteo Salvini contestato a Castel Volturno

Castel Volturno, 16 ago. (askanews) - Ancora contestazioni nel sud Italia contro Matteo Salvini. Il leader della Lega ha visitato Castel Volturno (Caserta) per presiedere il Comitato nazionale per la sicurezza. Oltre agli applausi di un gruppo di sostenitori, è andata in scena una manifestazione di protesta. Tra gli slogan scanditi dai manifestanti: "Buffone, ci hai tradito". "Tirate fuori i rubli".