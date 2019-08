A Policoro il Jova Beach Party con la nuotatrice Benedetta Pilato

Policoro, 14 ago. (askanews) - Ancora un tutto esaurito per il Jova Beach Party, la festa più bella dell'estate di Jovanotti nelle spiagge italiane. L'undicesima tappa a Policoro ha registrato 25mila presenze . Sul palco con Jovanotti la campionessa di nuoto Benedetta Pilato, 14enne tarantina argento mondiale nei 50 rana in Corea del Sud. Per lei tanta emozione e l'abbraccio dei fan. Poi come di consueto la grande musica di Jovanotti ha fatto ballare il pubblico in festa.