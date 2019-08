Greta verso New York con Casiraghi sulla barca a emissioni zero

Roma, 14 ago. (askanews) - La giovane attivista per il cambiamento climatico, Greta Thunberg è partita alla volta di New York per partecipare al summit mondiale sul riscaldamento globale dell'Onu, a bordo di una barca a vela a emissioni zero guidata da Pierre Casiraghi, membro della famiglia del Principato di Monaco.

La traversata durerà due settimane, a bordo non ci sono bagni e cucina e l'elettricità viene fornita da pannelli solari. La svedese di 16 anni si è rifiutata di prendere un aereo per arrivare a New York per le emissioni di Co2 prodotte dal mezzo.

"Non sono una navigatrice molto esperta - ha detto Greta - non ho mai viaggiato in mare prima d'ora.. Non so se potrò aiutare molto, ma posso comunque imparare".

"Non sono preoccupata per la mia sicurezza, perché so che qui sono al sicuro e loro sono molto esperti, per cui mi fido. Ma dimostriamo quanto sia impossibile vivere oggi in modo sostenibile".

"Il modo in cui vediamo la crisi climatica è cambiato, penso in molti modi, e il dibattito si sta spostando. Penso che la gente ora stia prendendo più sul serio il discorso, comincia a diventare più consapevole, lentamente ma inizia. È per questo che lo sto facendo, abbiamo bisogno di un numero sempre maggiore per sensibilizzare".