L'isola greca di Eubea ancora avvolta dalle fiamme

Greta verso New York con Casiraghi sulla barca a emissioni zero

Roma, 14 ago. (askanews) - La giovane attivista per il cambiamento climatico, Greta Thunberg è partita alla volta di New York per partecipare al summit mondiale sul riscaldamento globale dell'Onu, a bordo di una barca a vela a emissioni zero guidata da Pierre Casiraghi, membro della famiglia del Principato di Monaco. La traversata durerà due settimane, a bordo non ci sono bagni e cucina e ...