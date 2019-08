The Crown 3 dal 17 novembre: mini trailer intrigante da Netflix

Roma, 13 ago. (askanews) - Appena 22 secondi per un trailer stuzzicante: Netflix annuncia per il 17 novembre la terza, attesissima stagione di The Crown, la serie sulla Regina Elisabetta II e la famiglia reale che arriva con un cast interamente rinnovato per adeguarsi all'età più matura dei protagonisti. Star l'attrice inglese Olivia Colman, esperta interprete teatrale e raffinata protagonista di varie serie TV; è proprio lei che si intravvede di sguincio, in abito da cerimonia, nel breve trailer.