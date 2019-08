Il conservatore Giammattei è il nuovo presidente del Guatemala

Roma, 12 ago. (askanews) - E' Alejandro Giammattei il nuovo presidente del Guatemala. Secondo il supremo tribunale elettorale, con il 95 per cento delle schede scrutinate, l'esponente di destra ha ottenuto il 58,7 per cento dei voti. L'avversaria socialdemocratica Sandra Torres, ex first lady, ha riconosciuto la sconfitta.

"Sono dodici anni, dodici anni abbiamo atteso questo risultato, non per ambizione, ma per una missione", ha detto Giammattei.

"Tutto il popolo unito, siamo capaci di superare la malnutrizione, la violenza, l'insicurezza, insieme, si può costruire un Guatemala dove è possibile vivere nella pace, nel progresso, nello sviluppo e nella giustizia", ha aggiunto il presidente eletto.

Il presidente del Guatemala, Jimmy Morales, ha confermato la vittoria di Giammattei. "A partire da questo momento, informo il popolo del Guatemala e la comunità internazionale che l'amministrazione governativa inizierà ufficialmente un processo di transizione trasparente e ordinato".