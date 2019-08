Bagno di selfie a Policoro per Salvini: fissare la data del voto

Policoro (Mt), 10 ago. (askanews) - Bagno di folla a Policoro, in provincia di Matera, per Matteo Salvini, che prosegue oggi il suo tour elettorale tra Basilicata e Calabria. In mattinata a Policoro, parlando con i giornalisti ha ribadito che quello che gli interessa ora è "fissare la data delle elezioni", affinché "gli italiani sappiano quando andare a votare per avere un nuovo Parlamento e un ...