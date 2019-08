La mamma di Mirko Vicini in volo sopra il Ponte Morandi

Bolsonaro: per l'ambiente mangiate meno e fate meno popò

Brasilia, 10 ago. (askanews) - C'è qualcosa che ognuno di noi può fare per salvare l'ecosistema terrestre: fare la popò ogni due giorni. A dirlo è stato il controverso presidente brasiliano Jair Bolsonaro, non proprio un campione di ambientalismo, viste le sue politiche sull'Amazzonia. Il leader di estrema destra, rispondendo a una domanda di un giornalista su come sia possibile garantire la ...