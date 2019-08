Zingaretti: l'esperienza del Governo giallo-verde è fallita

Villalunga, 9 ago. (askanews) - "Dobbiamo dirlo, è la giornata della verità. Lo abbiamo denunciato da settimane, lo dicono anche i protagonisti del governo, l'esperienza del Governo giallo-verde è fallita, è finita, ed è stata sconfitta dal disastro sociale ed economico che hanno prodotto. Avevano promesso una rivoluzione e hanno prodotto un disastro" ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti parlando da Villalunga, in provincia di Reggio Emilia.

"Si sta andando verso una manovra nella quale questa maggioranza avrebbe dovuto decidere se tagliare i servizi o aumentare le tasse, hanno paura e stanno scappando perché hanno fallito e noi dobbiamo prepararci a non permettere mai più che questi signori tornino al potere perché amiamo l'Italia.

"Per vincere le elezioni politiche dobbiamo ritrovare la cultura del noi contro l'egoismo dell'io, la sfida è non permettere che loro vincano". Ha concluso Zingaretti precisando che il Pd è pronto alla sfida, perchè nelle prossime elezioni non si deciderà quale governo, ma il destino della nostra democrazia".