Salvini: Parlamento chiuso? Deputati alzino il c... e tornino

Londra, raduno fan Beatles per cinquantesimo copertina Abbey Road

Londra, 8 ago. (askanews) - Centinaia di fan dei Beatles si sono radunati ieri ad Abbey Road per festeggiare il cinquantesino anniversario della foto di copertina dell'album eponimo, che ritrae i Fab Four mentre attraversano la strada sulle strisce pedonali davanti ai loro studi di registrazione. La foto venne scattata l'8 agosto del 1969 alle 11:35, in un'ora in cui i fan non erano presenti in ...