Migliaia di laser nel cielo di Hong Kong contro gli arresti

Hong Kong, 7 ago. (askanews) - Migliaia di luci laser puntate nel cielo di Hong Kong contro gli arresti durante le ultime manifestazioni anti governative. È la forma di protesta andata in scena nei pressi del museo dedicato allo Spazio, dopo giorni di manifestazioni sfociate in scontri con la polizia e con bande armate (secondo i manifestanti uomini della triade inviati per intimidirli).

Le autorità hanno annunciato che durante le ultime proteste, nel giorno di sciopero generale, con blocchi in tutta la città, sono state arrestate 150 persone.