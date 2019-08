Afghanistan, esplosione a Kabul: i talebani rivendicano l'attacco

Kabul, 7 ago. (askanews) - Una potente esplosione ha scosso il centro di Kabul, in Afghanistan. A provocarla un veicolo imbottito di esplosivo che è stato fatto saltare in aria all'entrata di un commissariato di polizia. I morti sono 18 e i feriti un centinaio secondo un primo bilancio provvisorio. Fra loro molti bambini, hanno riferito le autorità afgane.

L'attentato è stato rivendicato dai talebani che hanno annunciato una strategia del terrore nei prossimi mesi per impedire lo svolgimento delle elezioni presidenziali previste per il 28 settembre in Afghanistan.