Ariano Folkfestival: a 360 gradi sulla musica del mondo

Roma, 2 ago. (askanews) - Ariano Folkfestival è l appuntamento annuale, ormai alla XXIV edizione, dedicato alla world, folk e gipsy music da tutto il mondo, che si terrà dal 14 al 18 agosto ad Ariano Irpino, lo splendido borgo in provincia di Avellino al centro dell Appennino e al confine con la Puglia.

Anche quest'anno Ariano Folkfestival resta fedele alla sua filosofia: la qualità delle proposta e la ricerca musicale, lontana dal mainstream musicale, e particolarmente attenta alla contaminazione tra i generi.

Si va dal pop algerino di Sofiane Saidi, "il principe del Ra 2.0", che ridato una nuova vita al Ra , il genere musicale tradizionale dell Algeria a Gaye Su Akyol, la cantante turca icona del "new sound of Istanbul", per la prima volta in Italia. E ancora L'Entourloop, fino alla stella del folk gallego Mercedes Peòn, Marcèle e Son Orchestra, e Manudigital.

Per uno sguardo a 360 gradi sui suoni dal mondo. Molte sono anche le attività collaterali, tra teatro, yoga, presentazioni e workshop, relax, e un'area camping attrezzata per offrire un esperienza unica e onnicomprensiva tra la musica, gli eventi e l'ambiente.