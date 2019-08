Usa, spettacolare atterraggio d'emergenza sulla strada trafficata

Roma, 2 ago. (askanews) - Spettacolare atterraggio d'emergenza sulla Pacific Avenue di Parkland, nello Stato di Washington, dove un piccolo aereo monoposto a causa di un malfunzionamento è finito sulla strada trafficata, fermandosi poi al semaforo, il primo agosto, intorno alle 8.15 del mattino.

La scena è stata ripresa dall'agente della polizia Clint Thompson che stava guidando e vedendo l'aereo in aria avvicinarsi, sempre più basso e minaccioso, con la sua auto ha acceso le luci d'emergenza e ha rallentato il traffico per farlo atterrare in sicurezza. Thompson ha raccontato che in un primo momento pensava a un velivolo pilotato da remoto. In ogni caso ha capito che doveva intervenire. L'aereo è atterrato nella corsia di sinistra e si è fermato con il rosso a un incrocio. Non ci sono stati feriti.

Il video sta facendo il giro del web dopo essere stato condiviso sui social dagli agenti dello Stato di Washington con le congratulazioni al loro collega e al pilota.