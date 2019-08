Memoria da record: ricorda un mazzo di carte in 18 secondi

Milano, 1 ago. (askanews) - Imparare a memoria la sequenza di carte di un intero mazzo in meno di 18 secondi. Una impresa riuscita alla nordcoreana Pang Un Sim, medaglia d'oro ai campionati del mondo di memoria di Hong Kong. La 22enne è anche in grado di memorizzare 5.187 numeri binari in ordine e 1.772 carte da gioco in un'ora.

"Non voglio dire che sia facile, ma quando ti sforzi e impari la tecnica, riesci a ricordare. Quando ti diverti a memorizzare, non è così difficile come le persone pensano"

Ma quale è il suo segreto? Visualizzazione e tanta immaginazione spiega. "Per esempio, io decido che questo significa bue, questo letto. Il bue dorme sul letto che traballa e infine cade, io visualizzo tutta la scena".

Facile per chi, come lei, ha studiato tecniche di memorizzazione fin da piccola visto che sono previste nel percorso di studi in Nord Corea. E si vede: con un piccolo team di sole tre persone, Pyongyang si è portata a casa sette medaglie d'oro, sette d'argento e cinque bronzi, in diverse categorie ai mondiali, i primi a cui partecipava.