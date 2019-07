Nave Gregoretti, sbarcati dall'unità italiana i 116 migranti

Arriva Dove.it, niente più commissioni per chi vende casa

Milano, 31 lug. (askanews) - Realtà virtuale per visionare le case online, intelligenza artificiale e, soprattutto, zero commissioni per il venditore, il 2,49% per l'acquirente e immobili certificati da un notaio prima della vendita. È Dove.it la prima agenzia immobiliare italiana completamente online; un progetto che ha già conquistato anche gli investitori: in soli 2 mesi di attività ha ...