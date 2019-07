Heidi Klum e Tom Kaulitz a Capri, relax prima della festa nuziale

Roma, 31 lug. (askanews) - Quasi tutto è pronto a Capri per la mega festa di nozze, in programma nel weekend, tra la top model tedesca Heidi Klum e il musicista dei Tokio Hotel Tom Kaulitz, 17 anni in meno della modella 46enne.

Tra un drink in Piazzetta con i figli di lei e una passeggiata di shopping, i due hanno cercato di confondersi tra i turisti con occhiali da sole e abiti casual. Per loro in realtà è una luna di miele, festeggiano a Capri il loro secondo matrimonio: il primo, ufficiale, è stato celebrato legalmente in gran segreto a Beverly Hills, ma la coppia ha scelto l'Italia per l'evento nuziale vero e proprio.

I preparativi sono ancora in corso e i dettagli sono top secret, anche se cominciano a circolare le prime indiscrezioni. La festa durerà tre giorni. Dovrebbero essere poco più di cento gli invitati. Sull'isola sono arrivati paparazzi e troupe televisive dalla Germania, pronti a immortalare ogni attimo.

Un aperitivo al tramonto, un beach party e il momento clou dei festeggiamenti su una nave, il leggendario yacht Christina O che fu di Aristotele Onassis. Attualmente il mega yacht è ormeggiato nel porto di Castellammare di Stabia, in piena fase di rifornimenti per la grande festa.

Heidi Klum e Tom Kaulitz, insieme al fratello gemello di lui Bill, intanto passeggiano tranquillamente per le stradine di Capri. Un po' di relax in attesa del sì, con un tocco di Italia, davanti a parenti, amici e riflettori.