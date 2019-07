Viareggio, al Jova party la "Ricicletta" all'asta per l'ambiente

Viareggio, 31 lug. (askanews) - Oltre quarantamila persone di almeno due generazioni di fan di Jovanotti si sono date appuntamento in Versilia per la tappa di Viareggio del Jova Party, il concerto-evento in Darsena, sulla spiaggia del Muraglione. Una grande festa della musica, con giochi, gare e intrattenimento, prima del grande concerto serale. Con un'attenzione particolare per l'educazione ambientale di adulti e ragazzi.

"La forza più importante di tutte è la vostra - ha detto Jovanotti dal palco - quella di chi collaborerà a rendere questo possibile".

La sfida è stata raccolta innanzitutto dal main sponsor della manifestazione che toccherà numerosi lidi italiani, Estathé, che assieme al Consorzio imballaggio alluminio (Cial) ha presentato al pubblico la 'Ricicletta', la bicicletta costruita interamente in alluminio riciclato, un mezzo di trasporto divenuto simbolo di mobilità sostenibile, raccolta differenziata e circolare.

Una "Ricicletta" per ogni "Jova party", resa unica attraverso una caratterizzazione per ogni singolo concerto, verrà donata al Wwf, che la metterà in vendita all'asta, aperta al pubblico, su una piattaforma internet. Il ricavato verrà utilizzato dall'associazione ambientalista per progetti mirati sul territorio italiano.

Lucio Biancatelli, dell'ufficio stampa di Wwf Italia.

"Il senso - ha spiegato - è dimostrare al pubblico con questa 'ricicletta' l'importanza del recupero delle materie che utilizziamo quotidianamente. Con 800 lattine di alluminio, grazie alla partnership tra Wwf, Estathé e il Consorzio imballaggio alluminio, si è potuta creare questa ricicletta, con 130 si può costruire un monopattino, con 37 una macchinetta del caffè. È un esempio di economia circolare e di risparmio energetico ed economico, perché l'alluminio si può riciclare dieci, cento, mille volte, all'infinito. Risparmiando sulla materia prima e ottenendo un grande vantaggio sia per l'ambiente, sia per l'economia e l'energia".

Con l'ottanta per cento di riciclo degli imballaggi in alluminio nell'ultimo anno l'Italia si conferma fra i migliori Paesi in Europa, grazie alla raccolta differenziata dei Comuni e alla

partecipazione di milioni di cittadini. Lattine, scatolette e vaschette per alimenti, fogli sottili d'alluminio, bombolette spray, tubetti, tappi e chiusure, riciclabili al cento per cento e all'infinito, rinascono così, per dare vita a nuovi prodotti. Le stesse lattine di Estathé sono realizzate al cento per cento con alluminio riciclato.