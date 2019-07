Foto dell'americano bendato sui media Usa: "Scioccante"

Roma, 29 lug. (askanews) - Durissime reazioni da parte della stampa americana alla divulgazione, in circostanze ancora da chiarire, della foto che ritrae bendato e legato Christian Gabriel Natale Hjort, uno dei due giovani americani fermati per l'omicidio del carabiniere Mario Circiello Rega a Roma. Il sito della Cnn parla di "un'immagine scioccante", Intollerabile la definisce il Washington Post, illegalmente bendato dice invece Abc News. La foto è rimbalza in molti media americani, che mettono in dubbio la legalità dell'operazione, ipotizzano la richiesta di estradizione per i due accusati e paragonano il caso a quello di Stefano Cucchi.

Anche sul fronte interno la foto ha scatenato un vespaio di polemiche. Secondo Matteo Salvini: l'unica vittima è il carabiniere, ma il premier Conte invita a non cavalcare l'emotività ribadendo che in Italia esiste ergastolo per crimini del genere. Sulla stessa linea Luigi di Maio.

"Io dico che quella foto non è bella e che, sicuramente, ha fatto bene l'Arma a sospendere il carabiniere e a spostare i carabinieri che avevano compiuto questo atto, ma non voglio che la si butti in caciara. Abbiamo - ha proseguito Di Maio - un nostro servitore dello Stato ammazzato con 11 coltellate. Parlare, ogni giorno, quasi più del ragazzo bendato che del nostro carabiniere ucciso, è buttarla in caciara. I carabinieri - ha concluso il vice presidente del Consiglio - sono stati puniti dall'Arma stessa".

Il comandante provinciale dei Carabinieri Francesco Gargaro ha spiegato che questa pratica è "illegale" in Italia e che probabilmente il ragazzo era stato bendato per non permettergli di vedere alcuni documenti relativi alle indagini.