La nave Gregoretti in porto ad Augusta, i migranti ancora a bordo

Roma, 29 lug. (askanews) - Restano ancora a bordo della nave Gregoretti della Guardia Costiera, ormeggiata al porto di Augusta (Siracusa), gli oltre 130 migranti soccorsi nei giorni scorsi. Sono assistiti dall'equipaggio e dal team medico, in attesa del via libera del governo allo sbarco.

Lo scorso 25 luglio, diversi gommoni carichi di migranti hanno lasciato la Libia per dirigersi verso le coste europee. Alcuni sono stati soccorsi dalla guardia costiera libica, altri hanno proseguito la navigazione entrando all'interno della zona di Sar maltese. Le autorità de La Valletta hanno richiesto la collaborazione all'Italia che ha inviato due motovedette. Oltre 130 migranti sono stati trasbordati sulla Gregoretti. Poi, per il peggioramento delle condizioni meteo, la nave è stata fatta attraccare al porto di Augusta. Ma manca il via libera allo sbarco. Il ministero dell'Interno ha fatto sapere che si attendono le determinazioni politiche e il riscontro positivo dell'Unione Europea sulla ricollocazione dei migranti. "Ora la Ue risponda, perché la questione migratoria riguarda tutto il Continente" ha dichiarato il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.