A Lima la spettacolare inaugurazione dei Giochi Panamericani

Milano, 27 lug. (askanews) - I Giochi Panamericani 2019 hanno preso il via a Lima, in Perù, dopo uan spettacolare inaugurazione. Nelle immagini i fuochi d'artificio sopra il National Stadium. Oltre 12mila atleti provenienti da 41 Paesi si sfideranno in 40 discipline, a cui quest'anno si sono aggiunte la pelota basca, il surf e il bodybuilding.