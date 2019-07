Filippine, imponente manifestazione contro il presidente Duterte

Manila, 22 lug. (askanews) - Una imponente manifestazione sotto la pioggia per protestare contro Duterte. A Manila, capitale delle Filippine, migliaia di manifestanti sono in scesi in piazza nel giorno in cui il controverso presidente dello stato del sud est asiatico ha tenuto il suo discorso annuale alla nazione. Duterte ha chiesto al parlamento di ripristinare la pena di morte per portare avanti la sua crociata contro la droga, a causa della quale la polizia è stata autorizzata a uccidere migliaia di persone. Martedì prossimo comincerà il processo alla giornalista Maria Ressa, a capo del sito di notizie Rappler da sempre ostile al presidente, arrestata varie volte negli ultimi anni.