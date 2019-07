La campionessa Federica Brignone ripulisce il lago di Garda

Milano, 22 lug. (askanews) - Dalla neve ai fondali di un lago. La campionessa olimpica Federica Brignone ha tolto la tuta da sci e indossato la muta per un giornata speciale organizzata da Gardaland SEA LIFE Aquarium, per ripulire i fondali del lago di Garda, in nome della responsabilità ambientale.

La sciatrice si è immersa nelle acque del lago dove, con l'aiuto di alcuni subacquei esperti, ha realizzato una simbolica staffetta di pulizia, raccogliendo vari oggetti lanciati in acqua e consegnandoli a un gruppo di bambini che la aspettava sulla barca.

"I bambini sono i nostri migliori alleati. Riescono a comprendere l'importanza del problema e possono convincere anche nonni e genitori a comportarsi in modo più rispettoso - ha commentato la sportiva - le persone non si rendono conto che anche un loro gesto distratto non fa altro che peggiorare una situazione già critica".

L'atleta, sempre accompagnata dai bambini e dai talker di SEA LIFE, ha poi raggiunto la spiaggia di Ronchi per un momento educativo e infine visita speciale a Gardaland SEA LIFE Aquarium.