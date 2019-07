Chef Rubio ospite nel videclip di GianCane "Non dormo più"

Roma, 22 lug. (askanews) - Il videoclip "Non dormo più", nuovo singolo di GianCane, vede protagonisti l'attore Gianmarco Saurino e lo stesso GianCane, con la partecipazione speciale di Chef Rubio (presente anche nel videoclip del brano "Limone").

Diretto da Marcello Saurino, racconta di un giovane attore di cinema tv e teatro, Gianmarco Saurino appunto, e di un musicista, GianCane, che soffrono di un disturbo del sonno simile, a causa del quale non riescono a dormire. I due, che frequentano la stessa psicologa, si addormetano improvvisamente e in questi momenti capita loro di risvegliarsi l'uno nei panni dell'altro. Solo alla fine del video, grazie a Chef Rubio, la vicenda prenderà una nuova e ancora più bizzarra piega.

Ex componente del celebre gruppo romano "Il Muro del Canto", GianCane prosegue il "Non dormo più tour". Prossime tappe: 26 luglio Meliciano (AR) - Meliciano Sound Party, il 27 Venaus (TO) - Festival Alta Felicità, il 28 a Soriano nel Cimino (VT) al Ribolle Fest, il 2 agosto a Roe' Volciano (BS) per Restart Musicando, il 3 agosto ad Alessandria (IndiePendenza Fest), il 9 ad Anticoli Corrado (RM) e il 23 a Vinadio (CN) per "Balla coi Cinghiali".