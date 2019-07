Manuel Bortuzzo torna a nuotare, il video su Instagram: Vai bro!

Roma, 18 lug. (askanews) - Manuel Bortuzzo torna a nuotare. Il giovane rimasto coinvolto in una sparatoria all'Axa, a sud di Roma, a febbraio scorso, in cui ha perso l'uso della gambe, si allena in piscina, come mostra un video pubblicato sul suo profilo Instagram manuelmateo. Una vera forza della natura. Non solo.

Bortuzzo, classe 1999, di origini trevigiane, lancia una sfida ai campioni di nuoto Gabriele Detti (@gabrydetti) e Gregorio Paltrinieri (@greg_palt), con i quali alle volte condivide lo spazio acqua del centro federale di Ostia: "Vi sfido in un 50 stile quando volete". Paltrinieri gli risponde "Sei una bestia!" e Detti "Quando vuoi te!" accettando la sfida. Tra i messaggi degli utenti anche un "Vai bro!" (abbreviazione dell'inglese brother, ndr).