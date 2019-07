Truffe, riciclaggio e usura, sgominata banda nel Tarantino

Milano, 10 lug. (askanews) - 101 persone denunciate, 26 arresti, 13 milioni di euro sequestrati. Sono i numeri dell'operazione portata a temine dai militari del nucleo di Polizia economico finanziaria di Taranto che hanno scoperto una organizzazione criminale che truffavaalcune società multinazionali, del settore della locazione operativa di beni tecnologici e sistemi informatici.

La banda metteva in piedi finte società e stringeva accordi e contratti con multinazionali che poi non pagava. I proventi della truffa diventavano il capitale da riciclare in diverse attività illecite fra cui l'usura, nei confronti di persone in difficoltà economiche, con tassi d'interesse fino al 232%. Vittime che venivano anche minacciate in caso di mancato pagamento.