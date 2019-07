YARD: Residenziale e logistica trainano il settore immobiliare

Milano, 9 lug. (askanews) - Le aspettative per il mercato immobiliare migliorano anche in Italia. E' quanto emerge dal terzo "Rapporto di previsioni sul ciclo immobiliare", elaborato dal think tank RUR per YARD - Gruppo indipendente specializzato nella consulenza e nella gestione integrata dei servizi immobiliari. Alessandro Pasquarelli, CEO di YARD, ci ha presentato i dati principali.

"La sintesi della giornata di oggi - ha detto ad askanews -introduce l'opportunità da parte degli investitori di trovare nel residenziale ancora in Italia un asset che funziona, nonostante le tassazioni e nonostante la grande fatica che si fa sulla rigenerazione. Però ci stiamo accorgendo che pian piano il residenziale in Italia passa da una grande proprietà diffusa e frazionata alla grande concentrazione. La logistica è in gran spolvero, legata soprattutto alla prossimità ai grandi centri cittadini e molto influenzata dagli investimenti e dall'aumento dei consumi dell'ecommerce, soprattutto del B2B".

"Un tema particolare - ha proseguito Pasquarelli - è il turismo: funziona perché gli incrementi di presenze nel nostro Paese si sono verificati anche in modo molto gratificante negli ultim due anni, anche se manca un'attività di consolidamento del settore. Quarto e ultimi o tema il commercio, che sta passando una fase transitoria, in parte per quello che è collegato alle nuove modalità di acquisizione, in parte perché probabilmente vediamo che i grandi investitori puntano a dimensioni sostenute, dove, però, se si fanno le analisi, il commercio nella grande dimensione ha una percentuale minoritaria rispetto alle altre attività".