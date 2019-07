Musica, nuove frontiere: il live coding conquista l'elettronica

Torino, 9 lug. (askanews) - Programmare diventa uno spettacolo. Il live coding, arte di dare istruzioni sottoforma di algoritmi dal vivo davanti a un pubblico, sta guadagnando spazio e appassionati, soprattutto applicato alla musica elettronica, anche in Italia. Al tema è stato dedicato l'evento "Algo:ritmi", in scena al Bunker di Torino, a cui ha ha partecipato Renick Bell, protagonista della scena mondiale legata all'algorave e al live coding. "È entusiasmante vedere che la community del live coding e dell'algorave sta crescendo in tutto il mondo, ha detto. È molto forte nel Regno Unito e in Germania e sta crescendo molto velocemente in Messico, ma anche in Giappone, negli Stati Uniti e ora vedo aumentare il live coding anche in Italia, abbiamo fatto dei work shop a Venezia, altre persone hanno dato il via ad un gruppo algorave a Roma, io ho fatto delle performance a Milano e Torino, è molto bello che l'interesse stia crescendo anche qui".

L'evento di Synesthesia in collaborazione con l'Associazione Culturale Variante Bunker e a cura di Karin Gavassa e Giorgio Alloatti, si configura come un nuovo modo di intendere il coding e avvicinarlo ad un pubblico diverso. (video courtesy of Paynomindtous)