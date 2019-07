"Io, Leonardo", il film con Luca Argentero sbarca a Giffoni

Roma, 8 lug. (askanews) - Ecco le immagini di "Io, Leonardo", nuovo film d'arte prodotto da Sky con Progetto Immagine e distribuito da Lucky Red nelle sale italiane il prossimo 26 settembre, un affascinante racconto alla scoperta dell uomo, dell artista, dello scienziato e dell inventore che accompagnerà lo spettatore in un esperienza inedita e coinvolgente nella mente di Leonardo da Vinci, con un sguardo nuovo e molto lontano dagli stereotipi. Luca Argentero, impegnato per la prima volta in un film d arte biografico, interpreta Leonardo; accanto a lui ci saranno Angela Fontana nei panni Cecilia Gallerani e Massimo De Lorenzo che interpreta Ludovico il Moro. La voce narrante è di Francesco Pannofino.

Prima dell'uscita al cinema il film sbarca al 49esimo Giffoni Film Festival il 19 luglio, dove saranno proiettati alcuni minuti in anteprima tratti dal backstage, a cui seguirà una Masterclass dal titolo "Io, Leonardo, alla scoperta degli effetti speciali del film", una speciale lezione a cui interverranno il regista Jesus Garces Lambert (già regista "Caravaggio - l anima e il sangue"), il produttore esecutivo per Sky Dimitri Cioffi, il supervisor della post produzione Valentina Corti e gli art director, per Sky Vincenzo Cilurzo e per Galactus Giuseppe Squillaci (candidato ai David di Donatello per il film "Michelangelo - Infinito").

In "Io, Leonardo" molte invenzioni e disegni di Leonardo vengono messi in scena grazie agli effetti speciali: tra queste, le macchine da guerra, gli studi anatomici e il monumentale cavallo progettato per Ludovico il Moro. Grazie alle avanzate tecniche di modellazione, sculpting digitale e animazione 2d e 3d sono stati riprodotti i vari elementi. A Giffoni si racconterà ai ragazzi come sono stati creati i vari linguaggi visivi e come la tecnologia e l arte abbiano potuto prendere vita e accompagnare lo spettatore in un esperienza visiva unica ed inedita.