Placido Domingo dietro le quinte al festival Chorégies d'Orange

Orange (Vaucluse, 8 lug. (askanews) - Placido Domingo ospite speciale del festival francese "Chorégies d'Orange" per l'evento "Spanish night" (il 6 luglio scorso). France Presse Tv è riuscita a seguire la star dietro le quinte durante le prove il giorno prima dell'esibizione.

A 78 anni il tenore spagnolo, nato nel 1941 a Madrid, è il cantante lirico di tutti i record e non mostra alcun segno di voler andare in pensione. Domingo, che è stato uno dei "Tre tenori" con Pavarotti e José Carreras - e che negli ultimi anni è passato a ruoli da baritono e alla direzione d'orchestra - ha interpretato il suo 151esimo ruolo in 60 anni di carriera, un record storico. Un mese fa ha celebrato inoltre la sua 4millesima rappresentazione in scena.

Al festival Chorégies d'Orange, il più antico festival lirico di Francia con i suoi 150 anni quest'anno, Domingo si è esibito in una serata di zarzuela, l'operetta spagnola. "Il re dell'opéra", misto di carisma e modestia, nel backstage si è preso il tempo per scherzare con i ballerini del balletto di Antonio Gades, che hanno partecipato alla Notte spagnola.

A luglio sarà a Baden Baden, in Germania, poi a Madrid e il 4 agosto in Italia per una serata speciale: "50 Anniversary Night", che celebra il suo debutto all'Arena di Verona nel 1969.