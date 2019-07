Addio Cameron Boyce, la star di Disney Channel è morta a 20 anni

Roma, 8 lug. (askanews) - E' morto a soli 20 anni Cameron Boyce, giovane attore americano famoso soprattutto per le serie su Disney Channel "Jessie", con protagonista Debby Ryan e i film tv della saga "Descendants" in cui interpretava il ruolo di Carlos e di cui sarebbe uscito a breve il terzo capitolo.

Il canale per ragazzi ha già diffuso un video tributo per ricordarlo nei suoi ruoli cult.

La notizia della morte è stata confermata ad ABC News dalla famiglia. Secondo la nota ufficiale il ragazzo si è sentito male a causa di una patologia di cui soffriva e che gli ha provocato una crisi epilettica nel sonno.

Cameron Boyce aveva recitato fin da piccolo. Modello a 7 anni, spot, video musicali, soap opera e film come "Riflessi di paura", "Eagle Eye" e la saga "Un weekend da bamboccioni" con Adam Sandler nella sua carriera, anche se è come stellina Disney che ha raggiunto il grande successo. E' stato diretto per i tre "Descendants" da Kenny Ortega e il regista è stato tra i primi a ricordarlo sui social. "Sarai per sempre nei nostri cuori" ha scritto pubblicando una sua foto sorridente.

Gli oltre 13 milioni di follower hanno tempestato di messaggi il suo account Instagram.

"La Walt Disney Company piange la perdita di #CameronBoyce - ha detto il presidente e amministratore delegato Robert Iger - era un amico di tanti di noi e pieno di talento, cuore e vita, e troppo giovane per morire. Le nostre preghiere vanno alla sua famiglia e ai suoi amici".