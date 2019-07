Mondiali calcio, Usa campionesse del mondo per la quarta volta

Roma, 7 lug. (askanews) - La gioia di migliaia di tifosi americani esplode al fischio finale di Usa-Olanda che ha visto trionfare le calciatrici a stelle e strisce per 2 a 0 e vincere la Coppa del mondo per la quarta volta.

Sono così orgogliosa, ho giocato sempre a calcio e sono orgogliosissima di queste donne, di cosa hanno dimsotrato di poter fare", dice una fan. "Con quello che queste incredibili giocatrici hanno fatto, stanno costruendo una solida base di fan negli Stati Uniti, non ci sono dubbi"

Si è complimentato via tweet anche il presidente Trump. "Congratulazioni alla nazionale per aver vinto la Coppa del mondo ha scritto, l'America è orgogliosa di tutte voi", ha scritto, forse nel tentativo di chiudere la polemica con la stella della nazionale, Megan Rapinoe, attivista per i diritti omosessuali, in lotta contro discriminazioni e disuguaglianze, contraria alle politiche di Trump, che aveva detto che non sarebbe andata alla Casa Bianca in caso di vittoria, intascando un stizzita risposta del presidente.

Ma la vittoria non è solo sportiva è anche politica. E dagli spalti di Lione durante la premiazione i tifosi americano hanno scandito "Equal Pay", pari compenso, premi uguali agli uomini, per cui le atlete americane si battono da anni.