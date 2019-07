Record Ferrari. 30 Rosse al Circolo Polare Artico da Babbo Natale

Roma, 8 lug. (askanews) - Un viaggio lungo 850 chilometri ha scritto il nome Ferrari di nuovo nel libro dei record. Trenta Rosse di Maranello, sfrecciando per le vie della Finlandia, hanno raggiunto il Circolo Polare Artico, dove mai così tante Ferrari si erano spinte, sulla linea del 66esimo parallelo.

La spedizione del Club Passione Rossa, guidata dal campione Fabio Barone, ha coronato l impresa a Rovaniemi, dove ha incontrato anche Babbo Natale, ricambiando la visita di fine maggio del nonno più famoso del mondo a Roma. "Sono felice che siate qui, do il benvenuto alla grande famiglia del Club Passione Rossa. Voglio ringraziarvi ancora per l'invito del 25 maggio a Roma e per il caldo benvenuto che mi avete dato. Spero che anche voi godrete di questa visita e vi invito a tornare ancora".

Così Babbo Natale ha salutato la missione italiana, raggiungendo poi le auto nella piazza dove è salito di nuovo sulla sua personalissima slitta rossa fiammante.

Un sogno costruito a poco a poco, come ha spiegato il pluricampione e presidente del Club, Fabio Barone. "E' una grande emozione essere qui, perché abbiamo lavorato tutti in gruppo per quasi un anno a questo progetto, mai nella storia 30 Ferrari erano arrivate al Circolo Polare Artico, le immagini parlano da sole. Di solito le invadiamo le città e questa volta abbiamo invaso il Circolo Polare Artico".

Mesi di preparazione per portare le 30 Ferrari al Circolo Polare Artico, spedizione non senza qualche difficoltà.

"Sicuramente il trasporto, il viaggio e chiaramente tanti piccoli accorgimenti, è stata un'impresa di gruppo, hanno lavorato tutti insieme e questa è stata la cosa più importante".

L'organizzazione, ha spiegato, è iniziata: "A dicembre quando gli ho chiesto quando era stata l'ultima volta che avevano fatto una cosa per la prima volta nella storia e gli ho proposto di venire qui".