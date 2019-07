Eva Longoria produttrice-regista tra i misteri del "Grand Hotel"

Roma, 8 lug. (askanews) - La Casalinga Disperata Eva Longoria torna in tv, ma questa volta come produttrice e regista di "Grand Hotel", in onda ogni lunedì alle 21 Su FoxLife a partire dall'8 luglio. Protagonista di questa soap drama è un famiglia proprietaria di un lussuoso hotel a Miami Beach.

Dietro l'apparenza perfetta dell'hotel si nascondono i segreti della famiglia e dello staff. Il Grand Hotel e i suoi personaggi devono affrontare problemi legati a un passato misterioso, tra scandali, debiti, segreti, storie d'amore e passione, mentre la ricca clientela vive nel lusso più sfrenato.

Demiàn Bichir, l'attore candidato all'Oscar per "A better life", interpreta Santiago Mendoza, il proprietario dell'albergo, che conduce una vita opulenta con la sua seconda moglie Gigi e i figli Alicia, Javi, Carolina e Yoli. Eva Longoria appare nella serie con un cameo: interpreta Beatriz, ex proprietaria dell'hotel e prima moglie di Santiago. I critici di "Variety" hanno scritto: "Girata con una buona dose di humor, grazie all'executive producer Eva Longoria, Grand Hotel è una serie che colpisce".