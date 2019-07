Seminario Symbola, Realacci: Italia sia consapevole propria forza

Treia, 5 lug. (askanews) - "Possiamo fare molto se siamo consci dei nostri punti di forza. Questo quasi mai accade". Lo sottolinea da Treia il presidente di Symbola Ermete Realacci in occasione del seminario estivo. "L'Italia è forte in tanti settori, legati all'innovazione, alla qualità e alla bellezza, legati alle sfide ambientali - prosegue Realacci - Ma l'Italia è forte soprattutto quando fa l'Italia, quando incrocia le tecnologie con la coesione sociale, quando si fonda sui territori e sulle comunità. La coscienza di questa forza spesso noi non l'abbiamo. Sono stati presentati due lavori che danno due sguardi quasi opposti: uno misura quanto è cresciuta la domanda di Italia nel mondo soprattutto sulla rete, con dati impressionanti, in tre anni le ricerche sulla rete su cose italiane sono aumentate del 56%. In alcuni grandi paesi, come l'India, del 150%. C'è una enorme domanda di Italia nel mondo, che è una domanda di economia a misura d'uomo, di qualità della vita. Al tempo stesso la percezione degli italiani della propria forza è bassissima. Il problema è empatia come affermazione di ciò che siamo anche in relazione agli altri, tecnologia come scelta di una innovazione anche spinta ma legata agli interessi dell'uomo che significa soprattutto combattere la crisi climatica".